Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakanlık olarak üretimin, yatırımın ve istihdamın önünü açacak her türlü adımı atmaya, çalışma hayatını güçlendirmeye ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Işıkhan: Üretimin, yatırımın ve istihdamın önünü açacak her türlü adımı atmaya devam edeceğiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakanlık olarak üretimin, yatırımın ve istihdamın önünü açacak her türlü adımı atmaya, çalışma hayatını güçlendirmeye ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Amasra ilçesinde bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuşan Işıkhan, şehirleri ziyaret etmeyi, iş dünyasının temsilcileriyle doğrudan bir araya gelmeyi, sahadaki ihtiyaçları ve beklentileri bizzat dinlemeyi önemsediklerini söyledi.

Işıkhan, çalışma hayatına ilişkin ürettikleri her politikanın sahadaki karşılığını görmenin, görüş ve önerilerle yol haritalarını güçlendirmenin kendileri için önem taşıdığını kaydetti.

Bartın'ın bir tarafta Karadeniz'e açılan güçlü limanıyla, diğer tarafta sanayi ve ticaret potansiyeliyle, tarım ve ormancılık birikimiyle, Amasra'nın tarih ve turizm zenginliğiyle, Küre Dağları'nın eşsiz doğal mirasıyla ülkenin en önemli şehirlerinden biri olduğuna işaret eden Işıkhan, doğal güzellikleriyle olduğu kadar üretim kabiliyetiyle de dikkati çeken Bartın'ın sahip olduğu potansiyeli her geçen gün daha güçlü şekilde Türkiye ekonomisine yansıttığını anlattı.

Fotoğraf : Selim Bostancı/AA

Işıkhan, bugün küresel ekonomide rekabetin her geçen gün arttığı, belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, "Böyle dönemlerde ülkelerin en önemli gücü, üreten, yatırım yapan ve istihdam oluşturan iş dünyasıdır. Sizler işletmelerinizi büyütürken, yaşadığınız şehirlerin geleceğini inşa ediyor, ailelerin geçimine katkı sağlıyor ve ülkemizin kalkınmasına destek veriyorsunuz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bakanlık olarak işverenlerin önünü açacak, vatandaşların istihdamını artıracak ve çalışma hayatını güçlendirecek politikaları kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Bartın'ın da içinde yer aldığı TR-81 Bölgesi'nde istihdam oranı yüzde 46,7, iş gücüne katılım oranı yüzde 52 seviyesinde gerçekleşmiştir. İstihdamın yaklaşık yüzde 28'inin sanayide, yarısından fazlasının ise hizmet sektöründe yer alması, bölgenin dengeli ekonomik yapısını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsuru nitelikli iş gücüdür"

İŞKUR aracılığıyla Bartın'da yürütülen çalışmalara değinen Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İŞKUR aracılığıyla 2002 yılında yalnızca 118 vatandaşımızın işe yerleşmesine aracılık edilirken, 2025 yılında bu sayı 3 bin 626'ya yükselmiştir. 2002 yılından bugüne kadar ise toplam 52 bin 917 Bartınlı kardeşimizi istihdama kazandırdık. Sadece bu yılın ilk 5 ayında işverenlerimiz tarafından 2 bin 43 açık iş talebinin İŞKUR'a iletilmiş olması da Bartın'da üretimin ve yatırımın canlılığını açıkça göstermektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsuru nitelikli iş gücüdür. Bu anlayışla bugüne kadar Bartın'da 19 bin 283 vatandaşımız aktif iş gücü programlarımızdan yararlanmıştır. Mesleki eğitim kurslarımız sayesinde 7 bin 834 vatandaşımız yeni beceriler kazanırken, işbaşı eğitim programlarımızla 9 bin 600 vatandaşımız çalışma hayatına tecrübe edinerek adım atmıştır. İş Kulübümüz aracılığıyla da özellikle gençlerimizin, kadınların ve dezavantajlı gruplarımızın iş gücü piyasasına daha güçlü katılımını destekledik."

Bakan Işıkhan, sosyal devlet anlayışı gereği vatandaşları zor zamanlarında da yalnız bırakmadıklarını vurgulayarak, kısa çalışma ödeneğinden işsizlik ödeneğine, nakdi ücret desteğinden ücret garanti fonuna kadar birçok uygulamayla hem çalışanların hem de işverenlerin yanında olmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Sosyal güvenlik alanındaki gelişmelerin de Bartın'ın büyümesini açıkça gösterdiğine işaret eden Işıkhan, "2002 yılında 26 bin 852 olan aktif sigortalı sayısı bugün 53 bin 748'e ulaşmıştır. Kayıtlı istihdam son 24 yılda iki katına çıkmıştır. Bugüne kadar ilimizde faaliyet gösteren 4 bin 876 iş yerimiz 2 milyar liraya yakın teşviklerden yararlanmıştır. Bu desteklerin üretime, yatırıma ve istihdama önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Işıkhan, Bartın'ın geleceğine güvendiklerini belirterek, "Sanayisiyle, turizmiyle, limanıyla, doğal kaynaklarıyla ve girişimci insanlarıyla Bartın'ın önünde çok güçlü bir gelecek olduğuna inanıyoruz. Bizler de Bakanlık olarak üretimin, yatırımın ve istihdamın önünü açacak her türlü adımı atmaya, çalışma hayatını güçlendirmeye ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlü Bartın, güçlü Batı Karadeniz demektir. Güçlü Batı Karadeniz ise güçlü Türkiye demektir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ancak kamu ile özel sektörün aynı hedef doğrultusunda birlikte yürümesiyle ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Programa, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile iş insanları katıldı.