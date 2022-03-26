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Dünya

Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de 190 binden fazla göçmen yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de 190 binden fazla düzensiz göçmenin yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.

Ali Semerci   | 26.03.2022
Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de 190 binden fazla göçmen yardıma muhtaç Fotoğraf: Abdulnasser Alseddik/AA

Yemen

Örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 7 yıllık çatışmaların ardından Yemen'de hayatın daha da zorlaştığı ve 4 milyondan fazla insanın evini terk ettiği aktarıldı.

Yemen'de 190 binden fazla göçmenin acil yardıma ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, göç halindeki insanlara yardımı sürdürebilmesi için örgüte destek talep edildi.

Örgüt, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ülkede 130 binden fazla göçmenin insani yardıma muhtaç olduğunu bildirmişti.

İç göçün dışında dışarıdan da ülkenin göç aldığı ifade edilen bir başka açıklamada IOM, 2021 yılında Yemen'e özellikle Etiyopya ve Somali'den Körfez ülkelerine geçmek amacıyla 24 bin düzensiz göçmenin geldiğini kaydetmişti.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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