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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'ya 42 kişilik araştırma ekibi gönderdi

UCM Başsavcısı Han, mahkemenin yetkisine giren suçların araştırılması için Ukrayna'ya adli tıp uzmanı, destek personeli ve müfettişten oluşan 42 kişilik araştırma ekibi gönderildiğini açıkladı.

Selman Aksünger   | 17.05.2022
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'ya 42 kişilik araştırma ekibi gönderdi

Lahey

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, UCM'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Ukrayna'ya gönderilen heyetin Ukrayna'da işlenen muhtemel "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suçları" araştıracağını bildirdi.

UCM'nin harekete geçerek hukuku işlevsel hale getirmeye çalıştığını belirten Han, "Adaleti sağlayarak hayatta kalanların acılarını hafifletmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Han, 42 kişiden oluşan uzman heyetin UCM'nin bugüne kadar bir ülkeye gönderdiği en kalabalık araştırma ekibi olduğuna dikkati çekti.

Heyete 21 ülkenin personel, 20 ülkenin finansal katkı sağladığını aktaran Han, ekibe en fazla uzman desteği veren Hollanda'ya ayrıca teşekkür etti.

UCM Başsavcısı Han, uzman heyetin Ukrayna'daki yerel otoritelerle yapılacak iş birliğini güçlendirerek soruşturmanın kapsamının belirlenmesi ve delillerin toplanmasında önemli rol oynayacağını ifade etti.

Han, UCM'nin yürüttüğü bağımsız soruşturmanın devamı için bölgede yer alan diğer ülkelerin uzman ekipleriyle kriminal bulguların ve adli delillerin muhafaza edileceğini vurguladı.

UCM'nin Ukrayna soruşturması

Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin Mahkeme'nin genel bir yargı yetkisi bulunmuyordu.

Ukrayna, 8 Eylül 2015'te, UCM'ye taraf olmamasına rağmen 21 Kasım 2013'teki "meydan olayları" ve sonrasında işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçların soruşturulması için Mahkeme'ye kısıtlı yargı yetkisi vermişti.

UCM'ye taraf 41 ülkeden başvuru gelmesiyle Mahkeme'nin yargı yetkisi hem 21 Kasım 2013 öncesindeki suçları hem de muhtemel soykırım suçunu kapsayacak şekilde genişletilmişti.

UCM Savcılığı, taraf ülkelerden gelen başvuruların ardından soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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