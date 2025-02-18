Dolar
36.27
Euro
37.91
Altın
2,935.09
ETH/USDT
2,638.70
BTC/USDT
94,150.00
BIST 100
9,916.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'da sporda başörtüsünü yasaklayan tasarının reddedilmesini istedi

Uluslararası Af Örgütü, Fransız parlamenterlerden, spor müsabakalarında başörtüsü dahil dini simgeleri yasaklayan ayrımcı yasa tasarısını reddetmelerini istedi.

Esra Taşkın  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Uluslararası Af Örgütü, Fransa'da sporda başörtüsünü yasaklayan tasarının reddedilmesini istedi

Paris

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamaya göre, Fransa'da dini aidiyet gösteren kıyafet ve simgelerin tüm spor branşlarındaki müsabakalarda yasaklanmasını kapsayan yasa tasarısı bugün ve yarın Senato'da görüşülecek.

Fransız parlamenterlere bu tasarıyı reddetmeleri çağrısında bulunan Örgüt, Fransız Anayasası'nda yer alan laiklik prensibinin, teorik olarak herkesin din özgürlüğünü koruması gerektiğini ancak Fransa'da bu prensibin çoğu kez Müslüman kadınların kamusal alanlara erişimini kısıtlamak için kullanıldığını belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, yıllar içinde Fransız makamlarının Müslüman kadınların kıyafetlerini düzenleyen ayrımcı yasa ve politikaları yürürlüğe koyduğunu ifade ederek, spor federasyonlarının da birçok branşta başörtüsü yasağını uyguladığını kaydetti.

Örgüt, bu yasa tasarısı kabul edildiği takdirde, ırkçılığın körükleneceğini ve Müslümanlara yönelik "düşmanca ortamın" artacağını belirtti.

Uluslararası Af Örgütünün 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te düzenlenen Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde yayımladığı rapor, Müslüman kadınların özgürce spor yapabilmelerini yasaklamanın, özellikle zihinsel ve fiziksel sağlıklarını olumsuz etkileyebileceğini ortaya koymuştu.

Fransa'da başörtüsü yasağının tüm spor branşlarına yayılması gündemde

Örgüt bünyesinde araştırmacı olan Anna Blus, Paris Olimpiyat Oyunları'nda başörtüsü takan Fransız sporcuların müsabakalara katılımının yasaklanmasının uluslararası tepkiye yol açtığını belirterek, "6 ay sonra Fransız makamları, ayrımcı yasağı sürdürmekle kalmayıp, bunu tüm spor branşlarına yaymaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Blus, laiklik prensibini uygulama bahanesi altında bu yasaların aslında Müslüman kadınları hedef aldığını kaydederek, "(Müslüman kadınlar) Başörtüsü taktığı veya dini bir kıyafet giydiği takdirde tüm spor müsabakalarından men edilecek." dedi.

Başörtüsü takmanın "laikliğe yönelik bir saldırı" olarak algılanmasının son derece tehlikeli olduğuna dikkati çeken Blus, bu yasanın Fransa'da Müslüman kadınlara yönelik dine dayalı ayrımcılığı ve ırkçılığı artıracağını vurguladı.

Blus, "Tüm kadınların, kendi kıyafetlerini seçme hakkı var." ifadesini kullanarak, Fransa'da spor başörtüsüne yönelik yasakları, Müslüman karşıtlığıyla bağdaştırdı.

"Hepimiz İçin Basket" topluluğunun eş kurucularından sosyolog Haifa Tlili de Müslüman sporcuların, spor başörtüsü takmasını yasaklamayı haklı çıkaracak objektif bir veri olmadığını belirterek, "Bu nedenle Müslüman kadın sporcuları dışlamaya yönelik kuralların gerekli olduğunu söylemek yanlış ve bunun haklı bir tarafı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı topluluğun eş kurucularından basketbolcu Helene Ba da "Bu yeni yasanın, Müslüman kadınlar üzerinde son derece korkunç etkileri olacak; aşağılanma, damgalanma, travma, sporu bırakma, sosyal bağların kopması, öz güven kaybı, kadın takımlarının yok olması, kulüplerin tehlikeye atılması." dedi.

Spor müsabakalarında başörtüsü yasağı

Fransa Futbol Federasyonu, spor karşılaşmalarında başörtüsünü yasaklarken, Fransa Hentbol Federasyonu başörtüsüne izin veriyor.

Senatör Michel Savin'in Senato'ya geçen yıl sunduğu yasa tasarısı kapsamında, başörtüsü dahil dini aidiyet gösteren simgelerin spor müsabakalarının tamamında yasaklanması hedefleniyor.

Bugün ve yarın Senato'da görüşülecek tasarı kapsamında ayrıca, kamuya ait spor mekanlarında toplu ibadetlerin yasaklanması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'da motor kısmından dumanlar yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Bakan Işıkhan: Kosova'daki yatırımlarımız her geçen gün artıyor
THY'den beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri
Küçükçekmece'de metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı
Türk devletleri, parlamenter diplomaside daha güçlü işbirliği hedefi koydu

Benzer haberler

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'da sporda başörtüsünü yasaklayan tasarının reddedilmesini istedi

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'da sporda başörtüsünü yasaklayan tasarının reddedilmesini istedi

Atletico Madrid'de İspanyol futbolcu Koke sakatlandı

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, antrenmanlara başladı

Real Madrid kaptanı Valverde'den Arda Güler yorumu: Mükemmel

Real Madrid kaptanı Valverde'den Arda Güler yorumu: Mükemmel
Dursun Özbek'ten TFF'nin derbi öncesi toplantı çağrısıyla ilgili açıklama

Dursun Özbek'ten TFF'nin derbi öncesi toplantı çağrısıyla ilgili açıklama
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman: Gruptan lider çıkmak, prestij olarak lider bitirmek istiyoruz

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman: Gruptan lider çıkmak, prestij olarak lider bitirmek istiyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet