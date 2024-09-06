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Dünya

Ukrayna'nın yeni Dışişleri Bakanı Sibiga görevine başladı

Ukrayna hükümetinde yapılan geniş çaplı değişiklik kapsamında yeni Dışişleri Bakanı olarak atanan Andriy Sibiga'nın bugün resmen görevine başladığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Ukrayna'nın yeni Dışişleri Bakanı Sibiga görevine başladı ( Gülsem Adam - Anadolu Ajansı )

Kiev

Daha önce Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak da görev yapan Sibiga, X hesabındaki paylaşımında, Dışişleri Bakanı olarak bugün görevine başladığını duyurdu.

Ukrayna halkına hizmet etmekten gurur duyduğunu belirten Sibiga, yeni görev için Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e teşekkür etti. Sibiga, "Ekibimiz sonuç odaklı, cesur ve proaktif diplomasi yöntemiyle Ukrayna ve Ukraynalılar için çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Sibiga, "Ukrayna, Rus saldırganlığına karşı kendini savunmaya devam ederken, dış politika hedeflerimiz değişmiyor. Bunlar, savunmayı güçlendirmek, adil ve kalıcı barış için Barış Formülü'nü devam ettirmek, Rusya'nın işlediği suçların hesabını sormak, Ukrayna'nın AB ve NATO'daki geleceğini güvence altına almaktır." açıklamasında bulundu.

Andriy Sibiga

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ukrayna'nın Ternopil bölgesindeki Zboriv şehrinde 1975'te doğan Sibiga, 1997'de Lviv kentindeki İvan Franko Üniversitesinin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Sibiga, aynı üniversitede 1999'da Hukuk Bölümü'nü bitirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığında 1997-1998 yıllarında sözleşme ve hukuk departmanında görev yapan Sibiga, Ukrayna'nın Polonya Büyükelçiliğinde 1998-2002 döneminde birinci ve ikinci katip olarak çalıştı.

Sibiga, 2003-2008'de Ukrayna Dışişleri Bakanlığının çeşitli departmanlarında görev yapmasının ardından, 2008-2012 yıllarında Ukrayna'nın Polonya Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Müşaviri olarak bulundu.

Andriy Sibiga, 2012-2016 döneminde Ukrayna Dışişleri Bakanlığının Konsolosluk Dairesi Başkanı ve Konsolosluk Hizmetleri Dairesi Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, 2016'da Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atandı.

Ankara'da 2021'e kadar kalan Sibiga, 2021-2024'te Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Sibiga, bu yıl Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı olarak atanmıştı.

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