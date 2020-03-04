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Dünya

Ukrayna'nın yeni Başbakanı Denis Şmıgal oldu

Ukrayna Parlamentosu, Gonçaruk'un istifasını kabul ettikten sonra yeni aday Şmıgal'in başbakanlığını onayladı.

Dmitri Chirciu,Ali Cura   | 04.03.2020
Ukrayna'nın yeni Başbakanı Denis Şmıgal oldu

Kiev

Ukrayna Parlamentosu Genel Kurul toplantısında yapılan oylamada, Başbakan Aleksey Gonçaruk'un istifa dilekçesi kabul edildi.

Ukrayna yasalarına göre, Gonçaruk’un başbakanlık görevi sona erdiği için Bakanlar Kurulu da düştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in parlamentoya önerdiği başbakan adayı Denis Şmıgal için Genel Kurulu'da ikinci bir oylama yapıldı.

Şmıgal’in başbakanlığı, 291 milletvekilinin oyuyla onaylandı.

Başbakan Şmıgal'in sunduğu Bakanlar Kurulu üyeleri parlamento tarafından kabul edildi.

Gonçaruk, ocakta yapılan bir toplantıda, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i ağır eleştiren ifadeler kullanmış, söz konusu toplantının görüntülerinin ortaya çıkması üzerine istifasını vermişti ancak Zelenskiy, istifayı kabul etmemişti.

Ukrayna basınında, kısa süre önce Zelenskiy ile hükümet üyeleri arasında bürokrat atamaları nedeniyle tartışma yaşanmış, bu yüzden Gonçaruk'un ikinci kez istifa kararı aldığı ifade edilmişti.

Denis Şmıgal

Ukrayna'nın 45 yaşındaki yeni Başbakanı Denis Şmıgal, Lvov Politeknik Üniversitesinden 1997'de mezun oldu.

Devlet görevine ilk olarak 2019'da İvano-Frankivsk Bölge Devlet İdaresi Müdürü olarak başlayan Şmıgal, 4 Şubat'tan beri Başbakan Yardımcısı olarak görevini yürütüyordu.

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