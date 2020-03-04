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Dünya, Koronavirüs

Macaristan'da ilk Kovid-19 vakası

Macaristan Başbakanı Orban, ülkede 2 kişide yapılan yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Mehmet Yılmaz   | 04.03.2020
Macaristan'da ilk Kovid-19 vakası

Budapeşte

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkede 2 kişide yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.

Virüs tespit edilen 2 kişinin, Macaristan'da eğitim gören İran vatandaşları olduğunu kaydeden Orban, söz konusu kişilerin hastanede tedavi gördükleri bilgisini paylaştı.

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