Macaristan'da ilk Kovid-19 vakası
Macaristan Başbakanı Orban, ülkede 2 kişide yapılan yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Budapeşte
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkede 2 kişide yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.
Virüs tespit edilen 2 kişinin, Macaristan'da eğitim gören İran vatandaşları olduğunu kaydeden Orban, söz konusu kişilerin hastanede tedavi gördükleri bilgisini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.