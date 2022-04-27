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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki saldırılar giderek artıyor

Rusya-Ukrayna savaşının yoğunlaştığı Donbas bölgesinde saldırılar arttı ve bazı yerleşim alanları el değiştirdi.

Ruslan Rehimov   | 27.04.2022
Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki saldırılar giderek artıyor

Kiev

Ukraynalı yetkililerin ve resmi kuruluşların açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus ordusu savaşın 63. gününde ülkenin doğusuna yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Harkiv bölgesinde çok sayıda personelle saldırılar gerçekleştiren Ruslar, İzyum kentine bağlı iki yerleşim birimini ele geçirdi. Donbas'ta ise Liman ve Severodonetsk bölgelerinde birer köy, Rusların kontrolüne geçti.

Ukrayna askerleri ise Mıkolayiv bölgesinde Rus ordusunun saldırılarını önledi ve 3 yerleşim biriminde kontrolü yeniden sağladı. Herson bölgesinde de 3 köy, Ukrayna askerlerince kurtarıldı.

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Gorskaya yerleşim biriminin grad füzeleriyle ateş altına alındığını, çok sayıda konutun yıkıldığını ve hasar gördüğünü belirtti.

Gosrskaya'daki trafo merkezinin de vurulduğunu belirten Gayday, saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gayday, Lisiçansk'ta, bodrumunda 23 sivilin saklandığı okulun Ruslarca vurulduğunu, can kaybının bulunmadığını, Privolye bölgesinde yapılan saldırıda ise 1 sivilin öldüğünü kaydetti.

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, Rusların Avdiyivka kentine beyaz fosfor bombası attığını duyurdu.

Kirilenko, gece saatlerinde bir fabrikanın, sabah saatlerinde ise bir apartmanın isabet aldığını bildirdi.

Ukrayna askerlerinin direnişi sürdürdüğü Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası da gece boyunca bombardımana maruz kaldı.

Rus ordusu Herson'daki sivil protestoya müdahale etti

Herson kent merkezinde halk, şehri ele geçiren Rusları ve Kiev yönetimine karşı yapılması planlanan referandumu protesto etti.

Rus askerleri kent meydanına toplanan kalabalığı gaz bombası atarak dağıttı.

Ukrayna'ya silah sevkiyatı artacak

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Twitter hesabından, "Rusya'nın savaşın başlangıcındaki tuhaf taleplerinden biri, Ukrayna'nın 'tamamen askerden arındırılmasıydı'. Dün 40 savunma bakanının katıldığı dönüm noktası niteliğindeki toplantı sonrasında Rusya için kötü haberlerim var. (Ukrayna'ya sevk edilen silahların) hacmi, hızı ve yelpazesi artırılacak, lojistiği basitleştirilecek. Böylece Ukrayna daha güçlü olacak." paylaşımı yaptı.

ABD'nin Almanya'daki Ramstein NATO Hava Savunma Üssü'nde dün düzenlenen "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nda Ukrayna'ya daha fazla silah sevk edilmesi yönünde karar alınmıştı.

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