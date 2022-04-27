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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, İngiliz Avam Kamarası’nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı

Ali Cura   | 27.04.2022
Rusya, İngiliz Avam Kamarası’nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı

Moskova
Rusya, mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası’nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı.

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