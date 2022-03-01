Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki televizyon kulesi vuruldu, 5 kişi öldü
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki televizyon kulesinin vurulması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kiev
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, Kiev'deki Şevçenko bölgesinde bulunan televizyon kulesi vuruldu.
İlk belirlemelere göre, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Babi Yar'da 5 kişi öldü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Yahudilerin Naziler tarafından katledilmesinin simgesi olan Babi Yar Anıtı'na saldırısında en az 5 kişinin öldüğünü belirterek, "Tarih tekrarlanıyor." ifadesini kullandı.
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