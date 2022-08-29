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Dünya

Ukrayna'dan tahıl yüklü 3 gemi daha hareket etti

Sertaç Bulur   | 29.08.2022
Ukrayna'dan tahıl yüklü 3 gemi daha hareket etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadesine yer verildi.

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