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Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya 'tüm formatlarda görüşmeye hazırız' mesajı

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya ile tüm formatlarda görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Betül Yürük   | 17.02.2022
Ukrayna'dan Rusya'ya 'tüm formatlarda görüşmeye hazırız' mesajı

Birleşmiş Milletler

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Kyslytsya, Rusya'nın gerginliği artırması durumunda Ukrayna'nın kendisini savunacağını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki etnik Rus vatandaşlarının "soykırıma uğradığı" iddialarının "uydurma ve sorumsuzca yapılmış" açıklamalar olduğunu belirten Kyslytsya, Ukrayna'nın barışçıl bir çözüm istediğini söyledi.

Rusya'nın doğrudan görüşmeler için ön koşullar sunduğunu söyleyen Kyslytsya, "Biz liderler seviyesi dahil tüm formatlarda görüşmeye hazırız." dedi.

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