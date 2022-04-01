Dolar
14.69
Euro
16.22
Altın
1,923.03
ETH/USDT
3,468.30
BTC/USDT
46,489.00
BIST 100
2,251.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocatepe Camii’nde teravih namazı kılınıyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da yoğun çatışmalardan hasar gören İrpin, uluslararası basın tarafından görüntülendi

Rusya-Ukrayna savaşında son iki güne kadar ağır çatışmaların yaşandığı İrpin şehri, uluslararası basın mensupları tarafından görüntülendi.

Davit Kachkachishvili   | 01.04.2022
Ukrayna'da yoğun çatışmalardan hasar gören İrpin, uluslararası basın tarafından görüntülendi Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Kiev

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana en yoğun çatışmaların yaşandığı ve son günlerde yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen İrpin şehrinde mayın arama çalışmaları ve "temizlik" operasyonu sürüyor.

Yaklaşık 13 kilometrelik İprin şehri gezisi sırasında AA ekibine eşlik eden Ukrayna İçişleri Bakanlığı Özel Harekat Polisi Dmytro Shatrovskyi, savaşın başladığı ilk günlerden bu yana İrpin'de ağır çatışmaların yaşandığını kaydederek yaşananların "bir kıyamet gününe" benzediğini söyledi.

İrpin ve çevresindeki köylerin Ukrayna ordusunun kontrolü altında olduğunu aktaran Shatrovskyi, "İrpin ve çevresindeki köyler tam iki gündür Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde." dedi.

Öte yandan evlerin depolarında ve sığınaklarda saklanan sivillerin tahliyesinin sürdüğü şehirde sokak, cadde ve parkların boş kalması, şehrin pek çok yerinde kimsesiz kalan evcil hayvanlar dikkati çekiyor.

Genelde askeri hareketliliğin görüldüğü şehirde, ağır bombardıman ve çatışmalar sonucu yanmış ve yıkılan binaları, yanmış askeri ve sivil araçları, boş veya patlamayan mermileri görmek mümkün.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 13 bin 367 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL uygulaması sona erdi
İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı
Polonya'da Kovid-19 artık 'grip muamelesi' görecek

Benzer haberler

Hollanda Başbakanı Rutte: İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz

Hollanda Başbakanı Rutte: İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz

Ukrayna'da yoğun çatışmalardan hasar gören İrpin, uluslararası basın tarafından görüntülendi

Ukrayna: Buça kenti Rus askerlerinden kurtarıldı

UAEA Başkanı: Ajans, Ukrayna'daki nükleer güvenlik için çalışmaya başladı

UAEA Başkanı: Ajans, Ukrayna'daki nükleer güvenlik için çalışmaya başladı
Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Sakarya'ya getirildi

Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Sakarya'ya getirildi
AB: Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Çin'den yardım istedik

AB: Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Çin'den yardım istedik