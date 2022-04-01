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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten ramazan ayı mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın başlayacak ramazan ayı öncesi İslam dünyasına, "Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümana, kutsal ramazan ayına girerken en içten dileklerimi sunuyorum." mesajı gönderdi.

Betül Yürük   | 01.04.2022
BM Genel Sekreteri Guterres'ten ramazan ayı mesajı

New York


Guterres, ramazan mesajında, bu ayın şefkat, empati ve bir araya gelme dönemi olduğunu belirterek bu yıl, daha önce de yaptığı gibi dayanışma için Müslüman ülkeleri ziyaret ederek onlarla iftar yapacağını ifade etti.

Bu zorlu zamanlarda çatışma bölgelerindeki herkesle dayanışma içinde olduğu mesajı da veren Guterres, "Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümana kutsal ramazan ayına girerken en içten dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

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