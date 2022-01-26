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Dünya

Ukrayna'da sivil nüfusa yönelik toplu tatbikatlar yapılacak

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, sivil nüfus için olası bir acil duruma yönelik toplu tatbikatlar düzenlemeyi planlıyor.

Emre Gürkan Abay   | 26.01.2022
Ukrayna'da sivil nüfusa yönelik toplu tatbikatlar yapılacak

Kiev

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky ülkedeki bazı yetkililerle bir araya geldi.

Monastyrsky, toplantıda yaptığı açıklamada, “Ukrayna İçişleri Bakanlığı, sivil nüfus için olası bir acil duruma yönelik toplu tatbikatlar düzenleyecek. Tatbikatlar ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek. Ukrayna'nın yerleşim yerlerindeki sivil güvenlik sistemlerinin işleyişi de kontrol edilecek.” ifadelerini kullandı.



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