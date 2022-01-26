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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın anlaşma teklifine yazılı karşılığı ilettiklerini bildirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın güvenlik garantileri konulu anlaşma teklifine yazılı karşılığı ilettiklerini söyledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 26.01.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın anlaşma teklifine yazılı karşılığı ilettiklerini bildirdi

Brüksel

Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında, "NATO, Rusya’ya yazılı tekliflerini iletmiştir. Bunu ABD ile paralel şekilde yaptık." dedi.

Anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, NATO ve Rusya’nın Moskova ve Brüksel’deki ofislerini karşılıklı olarak yeniden açmalarını önerdi.

Stoltenberg, ayrıca risklerin düşürülmesi için mevcut askeri iletişim kanallarının tam olarak kullanılması gerektiği, bunun dışında acil durumlar için sivil bir "acil durum hattı" kurulması teklifinde bulundu.

Rusya ile gerçek bir diyaloğa hazır olduklarını ifade eden Stoltenberg, Rusya’nın başka ülkelere karşı zor kullanmaması çağrısında bulundu. Stoltenberg, her ülkenin kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkı olduğunu yineleyerek Rusya’ya Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’daki askerlerini çekme çağrısı yaptı.

Müttefikler görüşmeye hazır

Stoltenberg, risklerin azaltılması, şeffaflık ve silahların kontrolü konularında görüşmeler istediklerini belirterek, "İlk adım olarak NATO-Rusya Konseyinde tatbikatlar ve nükleer politikalar hakkında karşılıklı bilgilendirmeler teklif ediyoruz. Ayrıca askeri şeffaflık konusunda Viyana Belgesini yenilemeliyiz." diye konuştu.

Nükleer silahlar, orta ve kısa menzilli füzeler dahil olmak üzere silahların kontrolü hakkında da ciddi bir diyalog istediklerini aktaran Stoltenberg, "Tüm müttefikleri ve Rusya’yı, NATO-Rusya Konseyinde bütün konuları detaylıca ele almaya davet ettim. Müttefikler en kısa zamanda görüşmeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, "NATO müttefiklerinin güvenliği ve Avrupa ile Kuzey Amerika'nın güvenliğine dayanak olan ilkelerden taviz veremeyiz ve vermeyeceğiz." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun "açık kapı" politikasına devam edeceğini, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde bunun ağır bedeli olacağını da sözlerine ekledi.

Rusya'nın güvenlik garantileri teklifleri

Rusya, ABD ve NATO'ya aralık ayında ilettiği güvenlik garantileri konulu anlaşma tekliflerinde, NATO’nun genişlemesinden vazgeçilmesine dair taahhüt istemişti.

ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmaması, herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmaması ve bu ülkelerle askeri iş birliği yapmaması talepleri de taslak anlaşma metinlerinde yer alıyor.

Rusya’nın teklifinde, nükleer silahların ülkelerin kendi toprakları dışında konuşlandırılmaması ve ulusal topraklar dışında konuşlandırılan bu tür silahların geri çekilmesine yönelik maddeler de bulunuyor.


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