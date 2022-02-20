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Dünya

Ukrayna'da savaş olasılığına karşı sivillere 'temel savunma eğitimi' verildi

Ukrayna-Rusya gerginliği sürerken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski askerler ve gönüllüler, sivil halka muhtemel bir savaş olasılığına karşı "temel askeri eğitim" vermeye devam ediyor.

Talha Yavuz   | 20.02.2022
Ukrayna'da savaş olasılığına karşı sivillere 'temel savunma eğitimi' verildi

Kiev

Dolobetskiy Adası'nda verilen eğitim, Sağ Sektör Partisi'nin inisiyatifiyle gerçekleşti.

Temel eğitime kadınlar da dahil farklı yaş gruplarından pek çok Ukraynalı katıldı.

4'e ayrılan gruplarla olası bir savaş durumunda "ilk yardım", "silah kullanımı", "harita kullanımı" ve "patlayıcı maddeler hakkında temel bilgiler" paylaşıldı.

Katılımcılar temel askeri eğitim alırken, diğer taraftan da vatandaşların plajda voleybol oynamaları ve yüzmeleri dikkati çekti.

"Eğitimle korkuyu azaltmayı amaçlıyoruz"

Sağ Sektör Partisi Kiev Başkanı Yuriy Gurenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği ikinci kez düzenlediklerini belirtti.

Rusya'nın saldırı tehdidi nedeniyle insanların korktuğunu aktaran Gurenko, "Umarım bugün bu kişiler gelecekte hayatlarını kurtarabilecek şeyler öğrenir. Bu eğitimle halk arasındaki korkuyu azaltmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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