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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da Polonya vatandaşlarına 'özel yasal statü' verildi

Ukrayna'da Polonya vatandaşlarına 18 ay boyunca bulunma, çalışma ve iş yapma hakkı verildi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 28.07.2022
Ukrayna'da Polonya vatandaşlarına 'özel yasal statü' verildi Fotoğraf: Vladimir Shtanko/AA

Kiev

Ukrayna Parlamentosunda, ülkedeki Polonya vatandaşlarına "özel yasal statü" verecek yasa tasarısı kabul edildi.

Böylece, Polonya vatandaşları 18 ay boyunca Ukrayna'da yasal olarak bulunabilecek, çalışabilecek, iş yapabilecek ve eğitim alabilecek.

Ukrayna'daki Polonyalılar bu hakların yanı sıra tedavi olabilecek ve belirli sosyal yardımlar alabilecek.

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