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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'da nakit para çekimine sınırlama getirildi

Ukrayna Merkez Bankası, nakit para çekimlerine ve döviz işlemlerine sınırlama getirildi.

Emre Gürkan Abay   | 24.02.2022
Ukrayna'da nakit para çekimine sınırlama getirildi

Kiev

Ukrayna Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede sıkıyönetim ilan edildiği anımsatıldı.

Söz konusu karar nedeniyle mali piyasalara ilişkin çeşitli kısıtlama kararlarının alındığı belirtilen açıklamada, "Döviz satışı dışında Ukrayna döviz piyasasının işlemleri durdurulmuştur. Banka hesaplarından nakit çekim miktarı da 100 bin grivna ile sınırlandırılmıştır." denildi.

Açıklamada, ülkenin finansal sisteminin istikrarlı işleyişi ve kritik altyapı tesislerinin kesintisiz çalışmasının sağlanması için söz konusu adımların atıldığı vurgulandı.

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