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Dünya, Koronavirüs

Ukrayna'da Kovid-19 kaynaklı beşinci ölüm

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, vaka sayısı 145'e yükseldi.

Dmitri Chirciu   | 26.03.2020
Ukrayna'da Kovid-19 kaynaklı beşinci ölüm

Kiev


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ukrayna'da Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sumsk bölgesinde, koronavirüs nedeniyle 76 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının da 136'dan 145'e yükseldiği belirtildi.

Ukrayna'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 13 Mart'ta gerçekleşmişti.

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