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Dünya

Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı davasında karar 17 Kasım'da açıklanacak

Malezya Havayollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın 2014'te Ukrayna'da düşürülmesinden sorumlu tutulan 3 Rus ve bir Ukraynalı hakkında Hollanda'da görülen davada karar, 17 Kasım'da açıklanacak.

Selman Aksünger   | 15.08.2022
Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı davasında karar 17 Kasım'da açıklanacak

Amsterdam

Mahkemeden yapılan açıklamada, Malezya uçağı davasında 17 Kasım'da sanıklar hakkında verilecek kararın okunmasının yarım günü bulabileceği belirtildi.

2014'te Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yaptığı sırada Ukrayna hava sahasındayken düşürülen Malezya Havayollarına ait "MH17" uçağın füzeyle düşürülmesinden sorumlu tutulan ve gıyabi olarak yargılanan 3 Rus ve 1 Ukraynalı hakkındaki davada sona gelindi.

Hollanda'nın Schiphol Havalimanı yakınındaki Badhoevedorp şehrinde yer alan yüksek güvenlikli mahkemede yapılan duruşmalarda, gıyabi sanıklardan sadece Rus uyruklu Oleg Pulatov avukatı aracılığıyla savunma yapmıştı.

Hollanda Savcılığının açtığı davada, Donetsk'te ayrılıkçılarca ilan edilen "Donetsk Halk Cumhuriyeti"nin "istihbarat başkanı" olduğu düşünülen Rus asıllı Sergey Dubinskiy, Donetsk Cumhuriyeti'ndeki "savunma bakanı" eski Rus istihbarat albayı Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Kharchenko sanık olarak yargılanıyor.

Davada sona gelindi

Hollanda Başsavcı Vekili Digna van Boetzelaer, mahkemenin 7,5 yıl süren kovuşturmada artık sona geldiğini belirterek, tüm sanıklar hakkında ömür boyu hapis cezasının talep edildiğini açıklamıştı.

Uçaktaki 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat toplam 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, uçağın düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttuklarını açıklamıştı.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), söz konusu uçağın Rus ordusuna ait bir Buk füzesi tarafından vurulduğunu tespit etmişti.​​​​​​​

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