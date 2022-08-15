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Dünya

Rusya: İngiliz keşif uçağı, Rus sınırını ihlal etti

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye ait "RC-135" keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 15.08.2022
Rusya: İngiliz keşif uçağı, Rus sınırını ihlal etti

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Barents Denizi üzerinden bir hedefin Rus savunma sistemlerince tespit edildiği bildirildi.

Bunun için Rus "Mig-31BM" savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu hedefin İngiltere Hava Kuvvetlerine ait 'RC-135' elektronik keşif ve harp uçağı olduğu saptandı. Bu uçak, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırını Svyatoy Nos burnu bölgesinde ihlal etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İngiliz uçağının Rus topraklarından çıkmaya zorlandığı belirtildi.

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