Ukrayna'da devlet kurumlarında Ukraynaca zorunluluğu
Ukrayna Parlamentosu, Ukraynacanın devlet kurumlarında kullanımını zorunlu hale getiren yasayı kabul etti.
Kiev
Ukrayna Parlamentosu Genel Kurulunda, Ukrayna dilinin devlet alanında işleyişini belirleyen yasa tasarısı 331 milletvekilinden 278'inin oyuyla kabul edildi.
Kabul edilen tasarıya göre, devlet yöneticileri, milletvekilleri, Merkez Bankası çalışanları, hakim ve savcıların yanı sıra sözleşmeli askerler, eğitimciler ve sağlık kurumları çalışanları görevleri süresince Ukraynaca kullanacak.
Yasa özel hayatı ve dini törenleri kapsamıyor
Söz konusu yasa, özel hayatı ve dini törenleri kapsamıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.