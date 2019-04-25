Malezya'da Geleneksel Türk Okçuluğu derslerine büyük ilgi
Malezya'daki IDRISSI Okulu'nda Eylül 2018'den bu yana müfredatta yer alan Geleneksel Türk Okçuluğu derslerine öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.
Kuala Lumpur
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Okçular Vakfı iş birliğiyle 16 ülkede hayata geçirilen "Kemankeş Projesi" kapsamında Malezya'daki IDRISSI Okulu'nda verilen Geleneksel Türk Okçuluğu dersleri, okul öğrencileri tarafından büyük ilgi görüyor.
Malezya'nın Shah Alam kentindeki IDRISSI Okulu'nda Eylül 2018'de müfredata giren toplamda 36 saatlik Geleneksel Türk Okçuluğu dersi kapsamında 7 ila 10 yaşlarında toplam 108 öğrenci, Türk usulü okçuluğu öğreniyor.
Derslerde Malezyalı öğrenciler, atış talimlerine başlamadan önce egzersiz yapıyor.
Atış talimlerinde de öğrenciler, okçuluk hocalarının verdiği taktikleri dinleyerek atışlarını gerçekleştiriyor.
"Beyin, kalp ve vücudun güçlü olması gerekiyor"
AA muhabirine konuşan Türk okçuluğu öğretmeni Adriana Amin Zahari, YEE ve Okçular Vakfı eşliğinde okullarında verilmesi sağlanan Geleneksel Türk Okçuluğu dersleri kapsamında şu an üçüncü dönem derslerin görüldüğünü belirterek, "Öğrenciler şimdiye kadar çok heyecanlı ve kararlı ilerliyor." dedi.
Adriana, okçuluğun Hz. Muhammed'in sünnetlerinden olduğunu ifade ederek, "Bu sporu iyi yapabilmek için kişinin beyni, kalbi ve vücudunun güçlü olması gerekiyor." şeklinde konuştu.
Ders alan öğrenciler arasında otizm, disleksi ve dik duruş problemi olan çocukların da bulunduğunu vurgulayan Adriana, "Bu öğrencilerimizin üçüncü dönem sonunda okçuluk pratiği yaparak kendilerini daha iyi hissettiklerine şahit olduk. Bu bizim için mutluluk verici." ifadesini kullandı.
"Öğrencilerimizin daha sakin olmasını ve odaklanmasını sağladı"
Adriana, ders alan bazı öğrencilerin okçuluk performanslarını sergilemek için geçen yıldan bu yana iki gösteri yaptıklarını da anlattı.
IDRISSI Okulu Müdürü Julie Wong, Türk okçuluğunu özellikle seçtiklerini belirterek, "Okçuluk sporu öğrencilerimizin daha sabırlı, sakin olmasını ve odaklanmasını sağladı." dedi.
Okçulukta başarılı öğrencilerle en kısa zamanda Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlayan Wong, Geleneksel Türk Okçuluğu dersinin okul müfredatında yer almasına yönelik protokolün uzatılması temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.