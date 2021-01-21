Ukrayna'da bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi öldü
Ukrayna'nın Harkov kentinde saat 15.50 civarında bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.
Kiev
Ukrayna Acil Servis Biriminden yapılan açıklamada, Harkov kentinde saat 15.00 civarında bir huzurevinin 2. katında yangın çıktığı bildirildi.
Yangında 15 kişinin öldüğü, 9 kişinin kurtarılıp hastaneye götürüldüğü belirtildi.
Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.