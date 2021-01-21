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Dünya

Ukrayna'da bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi öldü

Ukrayna'nın Harkov kentinde saat 15.50 civarında bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.

Talha Yavuz   | 21.01.2021
Ukrayna'da bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi öldü

Kiev

Ukrayna Acil Servis Biriminden yapılan açıklamada, Harkov kentinde saat 15.00 civarında bir huzurevinin 2. katında yangın çıktığı bildirildi.

Yangında 15 kişinin öldüğü, 9 kişinin kurtarılıp hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

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