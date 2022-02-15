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Dünya

Ukrayna Savunma Bakanlığının internet sitesi siber saldırıya uğradı

Talha Yavuz   | 15.02.2022
Ukrayna Savunma Bakanlığının internet sitesi siber saldırıya uğradı

Kiev

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri ve Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılığı sistemleri siber saldırıya uğradı.

Ukrayna Stratejik İletişim Merkezinden yapılan açıklamada, saldırının arkasında Rusya'nın olabileceği iddia edildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet sitelerinin siber saldırıya uğradığı, saldırı nedeniyle Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılık servislerinin de sorun yaşadığı aktarıldı.

Ukrayna'da 14 Ocak'ta da Dışişleri Bakanlığının da aralarında bulunduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı.

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