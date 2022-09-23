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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Sahte referandumlara karışanlar yargılanacak

Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı, Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için yapılan referandumlara karışan herkesin yargı önüne çıkarılacağını duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 23.09.2022
Ukrayna: Sahte referandumlara karışanlar yargılanacak

Kiev

Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için yapılan referandumlara karışan herkesin cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını ve yargı önüne çıkarılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna güvenlik ve istihbarat birimlerinin, sözde referandumların organizatörleri, yürütücüleri ve destekçileri hakkında tam bilgiye sahip olduğu bildirildi.

Açıklamada, sahte "referandum"lara karışanlara yaptırım uygulanacağı, haklarında cezai kovuşturma başlatılacağı, sosyal yardımlarının askıya alınacağı, taşınır ve taşınmaz mallarına el konulacağı belirtildi.

Referanduma karışanların "hain" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu şahısların 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sonuçlarını destekleyeceklerini belirttiği referandumlar, 27 Eylül'e kadar sürecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Referandum sonucunda Rusya'nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi beklenirken Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabilecekleri uyarısında bulunuyor.


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