Dolar
14.65
Euro
15.81
Altın
1,991.80
ETH/USDT
2,903.60
BTC/USDT
38,969.00
BIST 100
2,503.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'nda konuşuyor Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 205 çocuk öldü

Ruslan Rehimov   | 18.04.2022
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 205 çocuk öldü

Kiev

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 205 çocuğun hayatını kaybettiği, 362 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1000'den fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 95'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 205 çocuğun hayatını kaybettiği, 362 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi, 6 kişi öldü

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Lviv kentine düzenlediği füze saldırısında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, sabah saatlerinde şehre füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da Twitter hesabından, "Lviv'in sivil altyapısına aynı anda 5 güçlü füze saldırısı yapıldığını" duyurdu.

Lviv Valisi Maksim Kozicki, Rus ordusu tarafından düzenlenen füze saldırısında 6 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kozicki, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Füzelerden 3'ü askeri altyapı tesislerine 1'i lastik atölyesine isabet etti. Saldırılar nedeniyle yangınlar çıktı. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. İsabet alan yerler büyük hasar gördü. Yaralılardan biri çocuk." ifadelerine yer verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'da 'endemi süreci' başladı
Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında ilk ölümler görüldü
Türkiye'de 3 bin 268 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 609'a çıktı
Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde boşalan yataklar sağlık çalışanlarını rahatlattı

Benzer haberler

Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 600 asker, 167 uçak, 147 helikopter ve 790 tankını kaybetti

Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 600 asker, 167 uçak, 147 helikopter ve 790 tankını kaybetti

Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi, 6 kişi öldü

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 205 çocuk öldü

Ukrayna: Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdük

Ukrayna: Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdük
Zelenskiy: Dünya işgalcilerin Ukrayna'nın güneyinde yaptıklarına tepki göstermeli

Zelenskiy: Dünya işgalcilerin Ukrayna'nın güneyinde yaptıklarına tepki göstermeli
Ukrayna: Mariupol cephesindeki askerler teslim olmadı

Ukrayna: Mariupol cephesindeki askerler teslim olmadı