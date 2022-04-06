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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 167 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 167 çocuğun hayatını kaybettiği, 279 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 06.04.2022
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 167 çocuk öldü

Kiev

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 927 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 167 çocuğun hayatını kaybettiği, 279 çocuğun yaralandığı ifade edildi.


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