Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 167 çocuk öldü
Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 167 çocuğun hayatını kaybettiği, 279 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Kiev
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 927 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 167 çocuğun hayatını kaybettiği, 279 çocuğun yaralandığı ifade edildi.
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