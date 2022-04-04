Dolar
14.71
Euro
16.22
Altın
1,930.02
ETH/USDT
3,509.80
BTC/USDT
46,185.00
BIST 100
2,271.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara’da "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da 25. Dönem Adli Yargı Adayları Son Dönem Eğitimi ile 16. Dönem İdari Yargı Hazırlık Eğitimi açılış töreninde konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 161 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 161 çocuğun hayatını kaybettiği, 264 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 04.04.2022
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 161 çocuk öldü

Kiev

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 869 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 161 çocuğun öldüğü, 264 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'i Buça'da 'savaş suçu' işlemekle itham etti
Türkiye'de 9 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini geçti
Kovid-19 ölüm oranları, influenzanın tarihsel evrimindeki gibi düşüşe geçti
Çin'de son 24 saatte 1506, Hong Kong'da 4 bin 475 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 300 asker, 147 uçak, 134 helikopter ve 647 tankını kaybetti

Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 300 asker, 147 uçak, 134 helikopter ve 647 tankını kaybetti

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 161 çocuk öldü

Almanya Perakendeciler Birliği: Marketlerdeki fiyat artışı çift haneli devam edecek

Blinken, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin öldürülmesini kınadı

Blinken, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin öldürülmesini kınadı
Ukrayna: AB'nin Rusya'ya yönelik planlanan beşinci yaptırım paketi şu haliyle yetersiz

Ukrayna: AB'nin Rusya'ya yönelik planlanan beşinci yaptırım paketi şu haliyle yetersiz
Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki bölgelerde 'soykırım' yaptığını iddia etti

Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki bölgelerde 'soykırım' yaptığını iddia etti