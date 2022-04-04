Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 161 çocuk öldü
Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 161 çocuğun hayatını kaybettiği, 264 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Kiev
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 869 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 161 çocuğun öldüğü, 264 çocuğun yaralandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.