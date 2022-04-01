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İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Ankara’da AA Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuşuyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul’da Ukrayna'dan gelen öğrencilerin yatay geçiş ve özel öğrencilik şartlarına ilişkin basın toplantısı düzenliyor. Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu. -VTR-
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 153 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 153 çocuğun hayatını kaybettiği, 245 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 01.04.2022
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 153 çocuk öldü

Kiev

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 859 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 153 çocuğun öldüğü, 245 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

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