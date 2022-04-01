Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 153 çocuk öldü
Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 153 çocuğun hayatını kaybettiği, 245 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Kiev
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 859 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.
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Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 153 çocuğun öldüğü, 245 çocuğun yaralandığı kaydedildi.