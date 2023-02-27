Dolar
18.89
Euro
19.99
Altın
1,816.61
ETH/USDT
1,636.60
BTC/USDT
23,331.00
BIST 100
5,197.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Antakya’da Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki Çeçen Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın 81 saldırısını püskürttük

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın 5 istikamette 81 saldırısının püskürtüldüğünü bildirdi.

Ekip   | 27.02.2023
Ukrayna: Rusya'nın 81 saldırısını püskürttük Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Kiev

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Rusların çabalarını Kupyansk, Liman, Bahmut, Avdiyivka ve Şahtersk yönlerinde taarruza geçmeye yoğunlaştırdığı belirtilerek, "Askerlerimiz dün işgalcilerin bu yönlerdeki 81 saldırısını püskürttü." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Düşman, devletimizin kritik altyapısını imha etmeye çalışıyor, saldırıları sürdürüyor, ağır silahlarla sivil tesisleri ve apartmanları hedef alıyor." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna hava kuvvetlerinin son 1 günde Rus askerleri ve teçhizatının yoğunlaştığı bölgeleri 4 kez vurduğu bildirilen açıklamada, Rusya’nın bir Su-25 tipi uçağının düşürüldüğü ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adıyaman'da Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi
Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem
THY'den depremzede üniversite öğrencilerine yarım zamanlı çalışma fırsatı
Uşak'tan depremden etkilenen illere 1 milyon 341 bin 768 battaniye gönderildi
Hatay'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Moskova Borsası, 1 Mart'ta Türk lirası cinsinden vadeli işlemlere başlayacak

Moskova Borsası, 1 Mart'ta Türk lirası cinsinden vadeli işlemlere başlayacak

Ukrayna: Rusya'nın 81 saldırısını püskürttük

Rusya: Kiev’de elektronik istihbarat ve Hmelnitski’de özel operasyon merkezini vurduk

Rusya, yaptırımlara rağmen geçen yıl da Almanya'nın en büyük kömür tedarikçisi oldu

Rusya, yaptırımlara rağmen geçen yıl da Almanya'nın en büyük kömür tedarikçisi oldu
Kremlin: AB'nin Rusya'ya yönelik uyguladığı yeni yaptırımlar saçma

Kremlin: AB'nin Rusya'ya yönelik uyguladığı yeni yaptırımlar saçma
Zelenskiy, Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev'i görevden aldı

Zelenskiy, Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev'i görevden aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet