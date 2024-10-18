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Dünya

Ukrayna: Rusya'dan 501 askerimizin cenazesini teslim aldık

Ukrayna'nın, Rusya'dan 501 askerin cenazesini teslim aldığı bildirildi.

Aliia Raimbekova  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Ukrayna: Rusya'dan 501 askerimizin cenazesini teslim aldık

Kiev

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı'ndan yapılan açıklamada, savaşta ölen askerlerin cenazelerini getirme kapsamında 501 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldıkları belirtildi.

Açıklamada, "Bunlardan 382 askerin Avdiyivka yönünde, 56 askerin Bahmut yönünde, 45 askerin Marinka yönünde, 6 askerin Ugledar'da, 4 askerin Zaporijya istikametinde, 7 askerin Lugansk yönünde ve bir askerin cenazesi de Rusya'daki bir morgdan geri alındı." denildi.

Açıklamada, ölen askerlerin kimlik tespitleri yapıldıktan sonra defnedilmek üzere ailelerine teslim edileceği ifade edildi.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Milletvekili Şamsail Saraliyev de yaptığı açıklamada, Rusya'nın 89 askerinin cenazesini Ukrayna'dan teslim aldığını duyurdu.

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