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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya, Kiev'e bu yılın en yoğun İHA saldırısını düzenledi

Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 2024'ün en yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırısını düzenlediği bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Ukrayna: Rusya, Kiev'e bu yılın en yoğun İHA saldırısını düzenledi

Kiev

Kiev Askeri İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rus ordusunun başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarına İHA saldırıları düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda onlarca İHA'nın kullanıldığı ifade edilen paylaşımda, saldırının asıl hedefin Kiev olduğu kaydedildi.

Temmuzda İHA'lar ile 7. kez Kiev'e saldırı gerçekleştirildiği bilgisi verilen paylaşımda, "Kullanılan İHA sayısı açısından 2024 yılında başkent için en yoğunu (saldırı) oldu." ifadesine yer verildi.

İlk belirlemelere göre Kiev'de can kaybı olmadığı, tespit çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 30'dan fazla İHA'nın imha edildiği de bildirildi.



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