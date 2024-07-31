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Dünya

Hindistan'ın güneyinde meydana gelen toprak kaymalarında ölü sayısı 148'e çıktı

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 148'e çıktığı bildirildi.

Dilara Karataş  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Hindistan'ın güneyinde meydana gelen toprak kaymalarında ölü sayısı 148'e çıktı

Ankara

Hindustan Times'ın haberine göre, Kerala eyalet yetkilileri, Wayanad bölgesinde dün yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklamada bulundu.

Toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 148'e çıktığını belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarına Hint ordusundan yaklaşık 600 personelin de katıldığını aktardı.

Yas ilan edilen Kerala eyaletinde yetkililer, kayıp yüzlerce kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini, sağanak nedeniyle bugün bölgedeki eğitim kurumlarının kapalı olacağını duyurdu.

Hindistan Ulusal Kongresi Partisi Başkanı Mallikarjun Kharge da Wayanad'daki toprak kaymalarını "ulusal felaket" olarak niteledi.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde dün şiddetli yağışlar sonucu toprak kaymaları meydana gelmiş, altyapı ve yollar ciddi hasar almıştı. Afetten etkilenen Chooralmala köyündeki 200 ev yıkılmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle." paylaşımında bulunmuştu.

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