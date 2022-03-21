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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna, Rusya ile müzakerelerin 21 Mart'ta devam edeceğini duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi.

Davit Kachkachishvili   | 21.03.2022
Ukrayna, Rusya ile müzakerelerin 21 Mart'ta devam edeceğini duyurdu

Kiev

Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ile ilgili yaptığı açıklamada, müzakerelerin bugün çevrim içi devam edeceğini belirterek, "Bundan önce çalışma alt gruplarında son derece yoğun bir çalışma vardı." dedi.

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