Dolar
18.41
Euro
17.84
Altın
1,643.66
ETH/USDT
1,326.90
BTC/USDT
19,085.00
BIST 100
3,281.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Destici, Ankara’da partisinin il başkanları toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Ukrayna: Rus ordusu şimdiye kadar 259 savaş uçağı, 56 bin 700 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun bugüne kadar 259 savaş uçağını kaybettiğini duyurdu.

Davit Kachkachishvili   | 25.09.2022
Ukrayna: Rus ordusu şimdiye kadar 259 savaş uçağı, 56 bin 700 askerini kaybetti

Kiev

Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat - 24 Eylül dönemindeki kayıplarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte yitirdiği 400 askerle birlikte bugüne kadar 56 bin 700 askerini kaybettiği öne sürüldü.

Rus ordusunun son 24 saatte 4 savaş uçağını daha kaybettiği aktarılan açıklamada, Rusların bugüne kadar toplam 259 uçağını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Ruslara ait 220 helikopter, 2 bin 275 tank, 4 bin 832 zırhlı araç, 1368 top, 328 roketatar ve 171 hava savunma sisteminin imha edildiği bilgisi yer aldı.

Ayrıca açıklamada, Rus güçlerine ait 3 bin 701 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 966 insansız hava aracının da yok edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 21 Eylül'de, Ukrayna’daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Kars'ta soğuk havanın ardından sobalar yanmaya başladı
İzmir açıklarında avlanan balıkçı tekneleri denetlendi
Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Ukrayna: Rus ordusu şimdiye kadar 259 savaş uçağı, 56 bin 700 askerini kaybetti

Ukrayna: Rus ordusu şimdiye kadar 259 savaş uçağı, 56 bin 700 askerini kaybetti

Ukrayna'daki savaşta yok olan köy: Kamiyanka

Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Putin, Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezasını artıran kararnameyi imzaladı

Putin, Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezasını artıran kararnameyi imzaladı
İran, Kiev'deki büyükelçisinin akreditasyonunun iptal edilmesine tepki gösterdi

İran, Kiev'deki büyükelçisinin akreditasyonunun iptal edilmesine tepki gösterdi
Fransa'da iniş sırasında pistten çıkan uçak gölete savruldu

Fransa'da iniş sırasında pistten çıkan uçak gölete savruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet