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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 450 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte 100 asker, savaşın başlamasından bu yana ise toplam 29 bin 450 askerini kaybettiğini bildirdi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 25.05.2022
Ukrayna: Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 450 askerini kaybetti

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat - 25 Mayıs döneminde verdiği kayıplara ilişkin bilgiler yer aldı.

Rus ordusunun son 24 saatte 100 asker, 1 uçak, 11 insansız hava aracı, 3 tank ve 19 zırhlı aracını kaybettiği aktarılan açıklamada, savaşın başlamasından beri ise Rus ordusunun toplam 29 bin 450 askerini kaybettiği, Ruslara ait 206 uçak, 170 helikopter, 1305 tank, 3 bin 213 zırhlı araç, 606 top, 201 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerine ait 2 bin 218 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 491 insansız hava aracının da yitirildiği ifade edilen açıklamada, Rusların fırlattığı 112 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca Rus ordusunun ülkenin doğusundaki karadan operasyonlarını desteklemek için havadan saldırılarını arttırdığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.​​​​​​

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