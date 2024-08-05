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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus hava üssüne saldırıda bir Su-34 uçağı imha edildi

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Rostov bölgesindeki "Morozovsk" askeri hava üssüne düzenlediği saldırıda bir Rus Su-34 uçağının mühimmat deposunun imha edildiği ve iki Su-34 uçağının hasar gördüğü ileri sürüldü.

Aliia Raimbekova  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Ukrayna: Rus hava üssüne saldırıda bir Su-34 uçağı imha edildi

Kiev

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 3 Ağustos'ta Rusya'nın "Morozovsk" askeri hava üssüne düzenledikleri saldırının detaylarına yer verildi.

Uydu görüntülerine göre hava üssüne saldırıda bir Su-34 savaş uçağının imha edildiği öne sürülen açıklamada, "Aynı tip iki Rus uçağı da muhtemelen hasar gördü, uçakların yan kısımlarında patlamalardan kaynaklanan çukurlar kaydedildi. Düşmanın havacılık silah deposu tamamen imha edildi. Patlama nedeniyle hava üssünde ve çevresinde geniş alanın yandığı görüldü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, cephe hattından 265 kilometre uzaklıkta bulunan "Morozovsk" askeri hava üssündeki 4 teknik bina ve 2 hangarın da saldırıda hasar gördüğü, bu hasarların da uydu görüntülerinde net şekilde görüldüğü kaydedildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 3 Ağustos'ta, Rusya'nın "Morozovsk" askeri hava üssüne ve diğer askeri hedeflere saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

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