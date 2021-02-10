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Dünya, Koronavirüs

Ukrayna Rus aşısının tescilini yasakladı

Ukrayna, Rusya'ya ait koronavirüs aşısının tescilini yasakladığını duyurdu.

Talha Yavuz   | 10.02.2021
Ukrayna Rus aşısının tescilini yasakladı

Kiev

Ukrayna, Rusya'ya ait yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescilini yasakladığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu kararına göre, Kovid-19 aşısının tedariki ve testleri, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) programı altında gerçekleşecek.

Bununla birlikte, ülkede Rusya'ya ait Kovid-19'a karşı aşı ve diğer tıbbi ilaçların tescili yasaklandı.

COVAX kapsamında 8-16 milyon aşı almayı bekleyen Ukrayna, aralık 2020'de 1,9 milyon doz aşı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmıştı.

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