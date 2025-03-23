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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Riyad'da Ukrayna ile ABD arasındaki görüşmeler başladı

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna ve ABD'li uzmanlar arasındaki toplantının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladığını bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Ukrayna: Riyad'da Ukrayna ile ABD arasındaki görüşmeler başladı

Kiev

Bakan Umerov, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek yönündeki konuları görüşmek üzere Riyad'da Ukrayna ile ABD heyetlerinin katıldığı toplantının başladığını belirtti.

Görüşmede, özellikle enerji tesisleri ve altyapılarının güvenliğine ilişkin önerilerin masaya yatırılacağını aktaran Umerov, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, bir dizi karmaşık teknik konu üzerinde çalışıyoruz. Heyetimizdeki yetkililer arasında enerji uzmanlarıyla deniz ve hava unsurlarından askeri temsilciler de yer alıyor."

Umerov açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "adil barışın yakınlaştırılması ve güvenliğin sağlanmasına" yönelik kendilerine verdiği talimatı yerine getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

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