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Dünya

Ukrayna: Putin-Biden görüşmesi, Amerika'nın geri döndüğünü gösterdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Putin ve Biden görüşmesinin, ABD'nin geri döndüğünü gösterdiğini belirterek, "Şimdi Rusya'nın, Ukrayna'dan geri çekilmesini sağlama zamanıdır." ifadelerini kaydetti.

Talha Yavuz   | 18.06.2021
Ukrayna: Putin-Biden görüşmesi, Amerika'nın geri döndüğünü gösterdi

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 16 Haziran'da Cenevre'de gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendirdi.

Görüşmede, Ukrayna meselesi üzerine pazarlık için ABD'den Rusya'ya bir teklif yapılmadığını aktaran Kuleba, "Bu bir prensip meselesi çünkü ABD ile Ukrayna'ya ilişkin konularda Ukrayna'sız bir anlaşma olmayacağı üzerine anlaşmıştık ve ABD sözünü tuttu." dedi.

Kuleba, "Bu zirve, Amerika'nın geri döndüğünü gösterdi ve şimdi Rusya'nın, Ukrayna'dan geri çekilmesini sağlama zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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