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Dünya

Avustralya’da örümcek istilası etkisini sürdürüyor

Avustralya’da meydana gelen sellerin ardından ortaya çıkan göçmen örümcek istilası etkisini devam ediyor.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 18.06.2021
Avustralya’da örümcek istilası etkisini sürdürüyor

Ankara

New York Daily News gazetesinin haberine göre, ülkenin güneydoğusundaki Victoria eyaletine bağlı Gippsland bölgesinde görülen şiddetli yağışın ardından bazı araziler örümcek ağıyla kaplandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tabelaların ve bazı arazilerin "balonlama" adı verilen örümcek ağı ile kaplandığı gözlendi.

Macquarie Üniversitesinden araştırmacı Lizzy Lowe, bölgede etkili olan yoğun yağış sonrası bu olayın yaygın bir durum olduğunu belirtti.

Şiddetli yağışın neden olduğu sel olaylarında yer altında yaşayan canlıların hızla topluca dışarı çıktığını ve ipeklerini kullanarak ağ ördüğünü dile getiren Lowe, örümceklerin bu şekilde yüksekte kalmaya çalıştıklarını ifade etti.

Uzmanlar, sel olaylarında yeraltı canlılarının yüksek bölgelere taşınmasının sık yaşanan bir olay olduğunu kaydederek, "balonlama’’ sayesinde örümceklerin sel gibi felaketlerde yerden yüksekte durabildiklerini vurguladı.

Böcek ilaçlama uzmanı Dave Johnson da sel nedeniyle yaşamak için yer arayan örümceklerin, kemirgenlerin, yılanların yer değiştirebileceğine değinerek, sel suları çekildiğinde canlıların eski yerlerine döneceğini aktardı.


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