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Ukrayna'nın Donbas bölgesi istikametinde Rus askeri konvoyu görüldü.
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Dünya

Ukrayna parlamentosu OHAL kararını kabul etti

Ukrayna Parlamentosu, ülke genelinde Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti.

Talha Yavuz   | 23.02.2022
Ukrayna parlamentosu OHAL kararını kabul etti

Kiev

Ukrayna genelinde Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal (OHAL) kararnamesi, 450 kişilik parlamentodan 335 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi.

Kararnameye göre, OHAL, bu gece yarısından itibaren başlayacak ve 30 gün sürecek. Gerekli görüldüğü takdirde ise 30 gün daha uzatılabilecek.

OHAL kapsamında gerekli görülürse toplu taşımaya kısıtlamalar gelmesi, araçların ve evrakların kontrol edilmesi öngörülürken toplu etkinliklerin düzenlenmesi de yasaklanıyor.

Sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği bildirilirken ihtiyaç halinde tehlikeli bölgelerden vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesi öngörülüyor.


Ayrıca toplum düzeninin ve kritik altyapıların güvenliğinin artırılması bekleniyor.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, parlamentoda yaptığı konuşmada, Rus özel güvenlik güçleri ve ayrılıkçıların Ukrayna'ya karşı faaliyetleri nedeniyle devletin normal şekilde çalışmasını garanti altına almak amacıyla bu kararı alma gereği duyduklarını ifade etti.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülke genelinde Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç 30 günlük OHAL ilan etme kararı aldığını duyurmuştu.

Danilov, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde zaten 2014'ten beri OHAL'e benzer uygulamaların da olduğunu hatırlatmıştı.

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