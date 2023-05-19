Ukrayna: Ordumuzun Bahmut yönünde karşı taarruz eylemleri sürüyor
Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, Ukrayna savunma kuvvetlerinin Bahmut yönünde karşı taarruz eylemlerinin devam ettiğini bildirdi.
Kiev
Sırskiy, sosyal medya hesabından, Ukrayna birliklerinin muharebe alanından çektiği görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, Ukrayna askerlerinin Rus mevzilerine ateş açtığı ve ilerlediği görüldü.
Bahmut yönünde Ukrayna ordusunun 3. ve 10. saldırı tugaylarının çalışmalarının kameralara kaydedildiğine dikkati çeken Sırskiy, "Bahmut yönünde savunma kuvvetlerimizin karşı taarruz eylemleri devam ediyor." ifadesini kullandı.
Sırskiy, Ukrayna askerlerinin Rus güçlerini mevzilerinden geri ittiğini ve avantajlı hatlarda yer aldığını iddia etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.