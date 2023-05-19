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Dünya

İran'daki 2. Asara Lale Festivali ziyaretçilerini ağırlıyor

İran'ın Kerec şehrine bağlı Asara kentinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Asara Lale Festivali" ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Haydar Şahin  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
İran'daki 2. Asara Lale Festivali ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

Rengarenk lalelerden yapılan çeşitli figürler, gökkuşağı ve çiçek tüneli ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, laleler arasında gezenler bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Festival yetkililerinden alınan bilgiye göre iki buçuk hektara yakın alan üzerine kurulan lale bahçesinde, 43 çeşitten oluşan 1 milyon 600 binden fazla lale sergileniyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği festival kapsamında kurulan stantlarda geleneksel el sanatları, yöresel yemekler, hediyelik eşyalar da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

İran’daki etnik müziklerin tanıtımının yapıldığı stantlarda ise bu müzikler hakkında bilgi veriliyor; belirli saatlerde müzik dinletileri icra ediliyor.

25 Nisan’da kapılarını açan festival, 25 Mayıs'a kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

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