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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Mariupol'un Rus ordusunca kuşatılmasından beri 5 bin sivil öldü

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Boyçenko, şehrin Rus ordusunca kuşatılmasından beri aralarında 210 çocuğun da bulunduğu 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 28.03.2022
Ukrayna: Mariupol'un Rus ordusunca kuşatılmasından beri 5 bin sivil öldü Fotoğraf: Leon Klein/AA

Kiev

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, yaptığı açıklamada, Mariupol’un Rus güçlerince kuşatılmasının 27. gününde aralarında 210 çocuğun da olduğu toplam 5 bin Mariupollunun yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Boyçenko, kuşatma öncesi 140 bin, kuşatma sonrası ise 150 bin kişinin şehri terk ettiğini belirterek, halen Rus ordusunun kuşattığı Mariupol'da yaklaşık 160 bin kişinin bulunduğunu ifade etti.

Şehirdeki apartmanların ve evlerin yaklaşık yüzde 90'ının bombardımanlarda zarar gördüğünü vurgulayan Boyçenko, bombardımanlarda ayrıca şehirdeki 7 hastane, 3 poliklinik, 3 doğumevi, 7 üniversite, 57 okul, 70 kreş, 2 fabrika ve limanın da zarar gördüğünü kaydetti.

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