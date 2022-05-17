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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Lviv'deki askeri unsura saldırı düzenlendi

Dmitri Chirciu   | 17.05.2022
Ukrayna: Lviv'deki askeri unsura saldırı düzenlendi

Lviv

Lviv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Maksim Kozitskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Lviv'in Yavorivskiy bölgesinde Polonya sınırına yakın askeri altyapı unsuru vuruldu." ifadesini kullandı.

Bölgedeki hava savunma sisteminin saldırı esnasında devreye girdiğini belirten Kozitskiy, olayla ilgili detaylı bilginin sabah saatlerinde verileceğini kaydetti.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadovıy da vatandaşlara sirenlere dikkat etme ve korunma çağrısında bulundu.

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