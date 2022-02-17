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Dünya

Ukrayna, İngiltere ve Polonya üçlü ittifak kurdu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, İngiltere ve Polonya ile üçlü iş birliği ittifakı kurduklarını duyurdu.

Talha Yavuz   | 17.02.2022
Ukrayna, İngiltere ve Polonya üçlü ittifak kurdu

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna, İngiltere ve Polonya arasındaki yeni üçlü iş birliği formatının kurulmasını duyurmaktan şeref duyduklarını aktaran Kuleba, formata ilişkin ortak açıklamanın yayımlanacağını kaydetti.

Kuleba, ortak açıklamada Polonya ve İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için Ukrayna halkıyla omuz omuza olacağının belirtildiğini ifade ederek, "Polonya ve İngiltere ülkemizi korumada bize yardım edecek." diye konuştu.

Bakan Kuleba, yeni formatın üyelerinin ekonomi, ticaret, enerji ve dezenformasyonla mücadele alanlarında iş birliği yapacağını aktardı.

"Ukrayna'ya destekte ön safta olmaktan gurur duyuyoruz"

Truss da ülkesinin Ukrayna'ya ve enerji alanındaki bağımsızlığına ilişkin projeler için finansmanını 100 milyon sterline çıkaracaklarını duyurdu.

Kiev'in "Rus saldırganlığı" karşısında direncine hayranlık duyduğunu aktaran Truss, "Birleşik Krallık olarak Ukrayna'ya destekte ön safta olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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