Ukrayna ile Türkiye arasında savunma sanayinde iş birliği

Ukrayna Savunma Konseyi, Ukrayna ile Türkiye savunma sanayisinde iş birliği için önemli anlaşmalar imzalandığını belirtti.

KİEV

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Ukrayna ile Türkiye arasında savunma sanayisinde iş birliğine yönelik önemli anlaşmalar imzalandığını bildirdi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna-Türkiye Askeri-Teknik Ortak Toplantısı’nın altıncısı Ankara’da yapıldı.

Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel ve Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı İgor Pavlovskiy'in başkanlık yaptığı toplantıda yıl içerisinde iki ülke arasında ortak askeri teknik alanlarda gerçekleştirilen projeler değerlendirildi.

Aselsan ile Ukrayna ordusu arasında telsiz tedariki yönündeki anlaşmanın uygulanmasının da ele alındığı belirtilen açıklamada, tarafların Ukrayna Savunma Bakanlığına haberleşme alanında ileri teknoloji ve yazılım transfer etmeyi kabul ettikleri ifade edildi. Açıklamada, buna uygun bir off-set anlaşması imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Türk ve Ukraynalı yetkililerin zırhlı araçlar, uzay ve uçak yapımı alanlarındaki projelerin uygulanmasını tartıştığı kaydedilerek, "Taraflar insansız silah sistemleri alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi, zırhlı araçlara yönelik yeni motor modellerinin geliştirilmesi için ortak bir tasarım bürosu oluşturulmasına karar verdiler." ifadesi kullanıldı.

Muhabir: Ekip



